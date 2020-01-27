У Києві підтвердили випадок коронавірусу, але не нового 2019-nCoV

Київський міський лабораторний центр зареєстрував за 4 тиждень майже 1 тисяч хворих на ГРВІ та грип. Серед досліджених зразків виявлено один випадок коронавірусу, який не є вірусом 2019-nCoV.

Про це повідомляє Київський міський лабораторний центр МОЗ Facebook.

"За 4 тиждень 2020 року зареєстровано 10920 хворих на грип та ГРІ (за попередній тиждень - 9176), відмічається зростання захворюваності в порівнянні з попереднім тижнем на 19,0%. Зростання відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Дітей захворіло 6733 проти 5349 - за 3 тиждень, зростання на 25,9%, дорослих – 4187 проти 3827, зростання на 9,4%. В структурі захворюваності діти складають – 61,7%, на попередньому тижні – 58,3%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається що за епідсезон 2019-2020рр. закладами охорони здоров'я, які здійснюють дозорний епідеміологічний нагляд за хворими на грипоподібні захворювання (ГПЗ) та тяжкі ГРІ (ТГРІ), доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ "КМЛЦ МОЗ України" 73 зразки для дослідження на грип і коронавірусу.

Читайте також: МОЗ оприлюднило наказ щодо протидії коронавірусу в Україні

"За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів: грип А (H1N1) - 3, грип А нетипований – 1, грип В - 3, аденовірус- 2, бокавірус – 1, короновірус (НЕ Є НОВИМ КИТАЙСЬКИМ КОРОНАВІРУСОМ) - 1 та риновірус- 1", - йдеться у повідомленні.

З початку епідсезону щеплено проти грипу 50972 особи, у т.ч. із групи медичного ризику – 4265, епідемічного ризику - 11045 та інших осіб – 35662.

Родина коронавірусів (лат. Coronaviridae) включає 40 видів вірусів.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.