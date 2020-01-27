МОЗ оприлюднило наказ щодо протидії коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило наказ стосовно заходів щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай).

Документ доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"З метою недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань спричинених новим коронавірусом виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай), наказую: 1.Утворити та затвердити склад оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай) (далі – 2019-nCoV), що додається. 2. Затвердити рекомендації щодо дій при виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV (далі - Рекомендації), що додається", - йдеться у наказі.

Згідно з наказом, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я мають дотримуватися рекомендацій МОЗ щодо дій при виявленні осіб, відносно яких є підозра на захворювання коронавірусом. Також медзаклади мають бути готові для надання меддопомоги по визначеним випадкам 2019-nCoV, підтримувати необхідний запас медикаментів, спецодягу, дезінфекційних засобів.

У випадку виявлення особи, що відповідає визначенню випадку 2019-nCoV необхідно забезпечити її ізоляцію і госпіталізацію в інфекційний стаціонар з дотриманням вимог протиепідемічного режиму та проінформувати Центр громадського здоров'я про цей випадок.

Також структурні підрозділи мають провести додаткові навчання медичного персоналу з питань дотримання вимог протиепідемічного режиму, біологічної безпеки та біологічного захисту при виявленні особи, що відповідає визначенню випадку 2019-nCoV.

Координацію та інформаційний супровід закладів охорони здоров’я з організації та проведення протиепідемічних заходів проводить Центр громадського здоров'я. Він же направляє зразки матеріалів від осіб, що відповідають визначенню випадку 2019-nCoV до референс-лабораторій, що будуть визначені Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Зазначається, що керівники Київського міського та обласних лабораторних центрів МОЗ України та на відповідних видах транспорту мають забезпечити посилений режим роботи санітарно-карантинних підрозділів у пунктах пропуску через державний кордон України; перевірити готовність приміщень для тимчасової ізоляції осіб, що відповідають визначенню випадку 2019-nCoV; провести додатковий інструктаж членів екіпажів літаків, морських та річкових суден, поїзних бригад з питань виявлення та профілактики захворювання, що вірогідно викликане вірусом 2019-nCoV.