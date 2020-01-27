Коронавірус: у РНБО визначили завдання для органів влади

Під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова відбулася нарада оперативної групи з питань моніторингу та аналізу ситуації стосовно поширення нового коронавірусу 2019-n-CoV.

Під час наради виокремлені завдання для МОЗ, Центру громадського здоров'я, Мінфіну та дипломатичних служб України, повідомляє пресслужба РНБО.

“За дорученням Президента України Володимира Зеленського під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова відбулася нарада оперативної групи з питань моніторингу та аналізу ситуації стосовно розповсюдження нового коронавірусу 2019-n-CoV у світі, оцінки загроз національній безпеці України, стану організації протиепідемічного захисту населення України, зокрема, громадян та працівників дипломатичних місій України, що перебувають на території КНР”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що секретар РНБО наголосив на першочерговості виконання завдання щодо посиленого контролю над ситуацією у частині можливості поширення нового коронавірусу та злагодженої роботи усіх органів влади з організації відповідних заходів. За його словами, пріоритетними є організація компетентними органами, насамперед українськими дипломатичними представництвами, повного обліку українських громадян, які перебувають на території КНР, збір інформації про них та встановлення контактів.

МОЗ доручено реалізувати системне широке інформування громадськості про ситуацію щодо поширення коронавірусу шляхом надання відповідних рекомендацій про ознаки вірусу; заходи з його попередження та лікування. Крім того, МОЗ спільно з Центром громадського здоров'я доручено посилити спроможності кол-центру для надання та отримання оперативної інформації громадянам.

Крім того, планується випускати щоденний інформаційний бюлетень щодо ситуації з поширенням коронавірусу у світі та в Україні.

Міністерству фінансів України доручено за необхідності передбачити додаткові витрати на забезпечення лікувальних установ необхідними медичними препаратами та обладнанням.

"Посольство України в КНР має забезпечити поширення рекомендацій українським громадянам покинути територію Китаю, а Міністерство закордонних справ України - рекомендувати українським громадянам утримуватись від відвідування Китаю найближчим часом", - наголосили в РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, кількість людей, які померли від коронавірусу у Китаї, зросла до 81, підтверджено майже три тисячі випадків зараження.

Уряд Китаю продовжив канікули через Новий рік за місячним календарем на три дні - до 2 лютого, щоб уповільнити поширення вірусу.

Станом на 26 січня у Китаї зафіксовано 2827 випадків захворювання новим вірусом пневмонії, 461 особа перебуває у критичному стані, 51 людині вдалося одужати.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за межами Китаю зафіксовано щонайменше 44 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Серед них: Таїланд (8 випадків), США та Австралія (по 5 випадків), Сінгапур, Тайвань, Малайзія, Південна Корея (по 4 випадки в кожній країні), Франція та Японія (по 3 випадки), В'єтнам (2), Непал та Канада (по 1 випадку).

Фото: РНБО.