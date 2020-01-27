Коронавірус: у РНБО визначили завдання для органів влади

Коронавірус: у РНБО визначили завдання для органів влади

Укрінформ
Під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова відбулася нарада оперативної групи з питань моніторингу та аналізу ситуації стосовно поширення нового коронавірусу 2019-n-CoV.

Під час наради виокремлені завдання для МОЗ, Центру громадського здоров'я, Мінфіну та дипломатичних служб України, повідомляє пресслужба РНБО.

“За дорученням Президента України Володимира Зеленського під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова відбулася нарада оперативної групи з питань моніторингу та аналізу ситуації стосовно розповсюдження нового коронавірусу 2019-n-CoV у світі, оцінки загроз національній безпеці України, стану організації протиепідемічного захисту населення України, зокрема, громадян та працівників дипломатичних місій України, що перебувають на території КНР”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що секретар РНБО наголосив на першочерговості виконання завдання щодо посиленого контролю над ситуацією у частині можливості поширення нового коронавірусу та злагодженої роботи усіх органів влади з організації відповідних заходів. За його словами, пріоритетними є організація компетентними органами, насамперед українськими дипломатичними представництвами, повного обліку українських громадян, які перебувають на території КНР, збір інформації про них та встановлення контактів.

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МОЗ доручено реалізувати системне широке інформування громадськості про ситуацію щодо поширення коронавірусу шляхом надання відповідних рекомендацій про ознаки вірусу; заходи з його попередження та лікування. Крім того, МОЗ спільно з Центром громадського здоров'я доручено посилити спроможності кол-центру для надання та отримання оперативної інформації громадянам.

Крім того, планується випускати щоденний інформаційний бюлетень щодо ситуації з поширенням коронавірусу у світі та в Україні.

Міністерству фінансів України доручено за необхідності передбачити додаткові витрати на забезпечення лікувальних установ необхідними медичними препаратами та обладнанням.

"Посольство України в КНР має забезпечити поширення рекомендацій українським громадянам покинути територію Китаю, а Міністерство закордонних справ України - рекомендувати українським громадянам утримуватись від відвідування Китаю найближчим часом", - наголосили в РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, кількість людей, які померли від коронавірусу у Китаї, зросла до 81, підтверджено майже три тисячі випадків зараження.

Уряд Китаю продовжив канікули через Новий рік за місячним календарем на три дні - до 2 лютого, щоб уповільнити поширення вірусу.

Станом на 26 січня у Китаї зафіксовано 2827 випадків захворювання новим вірусом пневмонії, 461 особа перебуває у критичному стані, 51 людині вдалося одужати.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за межами Китаю зафіксовано щонайменше 44 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Серед них: Таїланд (8 випадків), США та Австралія (по 5 випадків), Сінгапур, Тайвань, Малайзія, Південна Корея (по 4 випадки в кожній країні), Франція та Японія (по 3 випадки), В'єтнам (2), Непал та Канада (по 1 випадку).

Фото: РНБО.

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