Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 81, заражених — майже 3000

Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 81.

Про це повідомляє ВВС.

«Кількість людей, які померли від коронавірусу у Китаї, зросла до 81, підтверджено майже три тисячі випадків зараження», - йдеться у повідомленні.

За інфрмацією медиків, кількість смертей від коронавірусу у Хубеї зросла з 56 до 76. П'ятеро людей померли в інших регіонах Китаю.

Гонконг, в якому зареєстровано вісім підтверджених випадків, оголосив про надзвичайну ситуацію у всьому місті. Також там закрили школи до 17 лютого.

Уряд Китаю продовжив канікули через Новий рік за місячним календарем на три дні - до 2 лютого, щоб уповільнити поширення вірусу.

Станом на 26 січня у Китаї зафіксовано 2827 випадків захворювання новим вірусом пневмонії, 461 особа перебуває у критичному стані, 51 людині вдалося одужати.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за межами Китаю зафіксовано щонайменше 44 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Серед них: Таїланд (8 випадків), США та Австралія (по 5 випадків), Сінгапур, Тайвань, Малайзія, Південна Корея (по 4 випадки в кожній країні), Франція та Японія (по 3 випадки), В'єтнам (2), Непал та Канада (по 1 випадку).

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

фото: Xinhua