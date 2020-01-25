Вчені показали перший знімок коронавірусу 2019 nCoV під мікроскопом

Вчені показали перший знімок коронавірусу 2019 nCoV під мікроскопом

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Укрінформ
Національне сховище патогенних мікроорганізмів Китаю оприлюднило перший знімок штаму нового типу коронавірусу - 2019 nCov - під мікроскопом.

Про це повідомляє Naked Science з посиланням на сайт організації.

Як уточнюється в супутній заяві, зображення має допомогти у виявленні патогенних мікроорганізмів і дослідженні структури вірусу.

На знімку можна розглянути шиповидні відростки, що відходять від білкової мембрани і зовнішньої оболонки і формують корону: саме за цією ознакою це сімейство з 39 вірусів отримало свою назву.

Напередодні вчені з Пекінського університету повідомили, що встановили можливе першоджерело вірусу: згідно з висновками дослідження, 2019 nCov - гібрид вірусу, який зустрічається у кажанів, і ще одного вірусу, носієм якого є змії. Як пояснили фахівці, імовірно, вірус передався одному з жителів густонаселеного китайського міста Ухань, який мав відношення до оптового ринку морепродуктів Хуанань, де, імовірно, незаконно торгували різною живністю, в тому числі кажанами і зміями. Мабуть, людина з'їла м'ясо змії, яка заразилася вірусом від кажана, і захворіла сама.

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Однак уже сьогодні співробітники Уханьского інституту вірусології спростували, що саме змія передала коронавірус 2019 nCoV людині (серед аргументів - як він зміг прижитися і у холоднокровного, і у теплокровного господаря?). В результаті аналізу вони з'ясували, що РНК 2019 nCoV найближче (збіг - 96%) до відкритого пару років назад вірусу кажанів азіатських подковоносів (Rhinolophus affinis) і схожий (збіг - понад 79 відсотків) на вірус атипової пневмонії SARS-CoV ( «пурпурна смерть»), який на початку 2000-х зафіксували в провінції Гуандун на півдні КНР. Тоді від нього загинули 813 чоловік. «Зміїне походження» сьогоднішнього вірусу вчені відкинули.

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В Ухані, звідки почалося поширення вірусу (саме там розташовується оптовий ринок Хуанань), ввели карантин, до боротьби з епідемією підключили армію. Вже другий день в 12-мільйонному місті закриті буквально все місця масового скупчення людей: аеропорти, метро, ​​вокзали, торгові центри, кафе, кінотеатри, на в'їзді в місто виставлені блокпости, громадський транспорт також не працює. Сьогодні там терміново почали будувати нову лікарню, в якій планують розмістити хворих коронавірусів пацієнтів. За інформацією місцевих ЗМІ, медзаклад буде готовий до 3 лютого.

У «ізоляції» опинилася не тільки Ухань. Аналогічні превентивні заходи введені ще в дев'яти містах провінції Хубей: Хуангане, Ечжоу, Чібі, Чжіцзянь, Хуанши, Сянтанся, Еньші, Цяньцзяне і Сяньніне.

Фото: Xinhua

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