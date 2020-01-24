Черги у лікарнях та порожні полиці у крамницях — що спричинив коронавірус у Китаї

Очевидці зняли на відео величезні черги та хаос у лікарнях в китайському місті Ухань, звідки почався спалах нового коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

"Відеозапис, розміщений на Weibo, і, ймовірно, зроблений у лікарнях Уханя, показав сцени хаосу та відчаю. Одне відео, очевидно, зроблене в народній лікарні Ханькоу, показало довгі черги пацієнтів у масках. Чоловік, який знімав відео, стверджував, що лише четверо лікарів чергували, і людям доводилося кілька годин чекати (на допомогу - ред.). Ще одне відео показало пацієнта на підлозі, який, вірогідно, знепритомнів", - йдеться у публікації.

Хворі, які цього тижня звернулися за допомогою до лікарень в Ухані, розповіли виданню, що їм відмовили у лікуванні.

Як зазначається, у приміщеннях медичних закладів не вистачає ліжок та діагностичних наборів для пацієнтів, які мають симптоми, схожі на лихоманку.

Відео, зняті в іншому місці в Ухані, демонстрували спорожнілі прилавки магазинів.

Як повідомляв Укрінформ, через новий коронавірус, який поширюється світом, у Китаї померли вже 26 осіб.

Зареєстровано понад 800 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх із Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.

Через небезпеку поширення коронавірусу тимчасово закривається частина Великого китайського муру та інші історичні пам’ятки в країні.

Китайський уряд почав будувати лікарню на тисячу місць у місті Ухань, яка займатиметься лікуванням хворих на пневмонію, викликану новим типом коронавірусу.

Госпіталь буде споруджений на ділянці площею 25 тис. квадратних метрів. Планується, що він буде готовий 3 лютого, повідомили муніципальні органи влади.