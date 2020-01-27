Станом на сьогодні в Україні немає коронавірусу з Китаю — ЦГЗ

Станом на 27 січня в Україні не було виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.

Про це в Facebook повідомив Центр громадського здоров'я.

"Дані, поширені Київським лабораторним центром МОЗ України, було уточнено: Діагностований коронавірус не належить до виду 2019-nCoV. Відтак, наразі жодного випадку нового коронавірусу в Україні не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

У Центрі громадського здоров'я звернулися до ЗМІ, які поширили неуточнену інформацію, з проханням доповнити ії оновленими даними.

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Окрім цього, в ЦГЗ наголосили, що інформування суспільства у випадку виявлення нового коронавірусу буде здійснюватися Міністерством охорони здоров'я та Центром громадського здоров'я.

"У випадку реєстрації випадку 2019-nCoV, засоби масової інформації та суспільство будуть поінформовані Міністерством охорони здоров’я та Центром громадського здоров’я України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Київський міський лабораторний центр МОЗоприлюднив статистку захворюваності на грип та ГРВІ в Києві, а також висновки досліджень зразків, серед яких значився коронавірус HKU1.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини. Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі.

За останніми даними, внаслідок захворювання померли 80 осіб, а кількість інфікованих становить 2744 людини.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Родина коронавірусів (лат.Coronaviridae) включає 40 видів вірусів.