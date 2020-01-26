Відсьогодні пасажирам з Китаю у "Борисполі" мірятимуть температуру
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook.
"Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені та укомплектовані інфрачервоними термометрами", - йдеться в повідомленні.
Всесвітня організація охорони здоров'я в суботу оновила рекомендації щодо скринінгу. Для мінімізації ризику інфікування коронавірусом ВООЗ рекомендує звичайні методи профілактики ГРВІ.
Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах — Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.
Фото: АА