Коронавірус можуть передавати люди без симптомів - МОЗ Китаю

Зараження коронавірусом може відбуватися вже на стадії інкубаційного періоду, який триває від одного дня до двох тижнів.

Про це на прес-конференції в Пекіні розповіла голова Національної комісії охорони здоров'я КНР Ма Цзяовей, повідомляє BBC.

За її словами, інкубаційний період вірусу становить від одного до 14 днів. І вже тоді інфіковані можуть передавати його іншим людям, чого не було під час епідемії тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS) у 2002-2003 роках.

Таким чином, у носіїв вірусу можуть навіть не проявлятися симптоми, що значно ускладнює боротьбу з його поширенням.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини. Вірус уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції та Австралії.

За останніми даними, внаслідок захворювання померли 56 осіб.

Фото: Сіньхуа