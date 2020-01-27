Укрпошта просить не сіяти паніку: доказів поширення коронавірусу через посилки - немає

Компанія "Укрпошта" запевняє, що жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

"Щодо спалахів коронавірусу в Китаї Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі. Укрпошта стежить за ситуацією і перебуває на постійному зв'язку із Міністерством охорони здоров'я в Україні та нашими партнерами в Китаї. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано", - заявили в Укрпошті.

Там також попросили довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

Згідно з останніми даними, кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 81. Станом на 26 січня у Китаї зафіксовано 2827 випадків захворювання новим вірусом пневмонії, 461 особа перебуває у критичному стані, 51 людині вдалося одужати.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі.

В Україні станом на 27 січня не було виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.