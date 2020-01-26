Уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від коронавірусу

В Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

Про це у Facebook повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"На сьогоднішній день в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус", - зазначив він.

Також Прем'єр-міністр додав, що уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози. "Ми посилили контроль на пунктах в’їзду в Україну для вчасного виявлення можливих випадків захворювання. Відсьогодні, з 26 січня, в аеропорту "Бориспіль" всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла... Перевіряють абсолютно всіх пасажирів — і тих, хто приїхав в Україну, і тих, хто транзитом подорожує", - сказав він.

Гончарук наголосив, що сьогодні наші фахівці вже зустріли перший рейс з Китаю - на ньому було 150 людей - жодної людини з ознаками захворювання не виявили, всі допущені на територію України.

За словами очільника уряду, усі тварини, що ввозяться в Україну, також проходять обов’язковий спеціальний огляд ветеринарними службами.

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"За моїм дорученням, створено оперативний штаб при МОЗ України, куди увійшли представники Державної прикордонної служби, МВС України, Держпродспоживслужби та Державної митної служби. Є чіткий план заходів між цими органами, що робити у разі зафіксованого випадку захворювання в країні. МОЗ разом з усіма іншими медичними закладами повністю готові виявити вірус на ранніх стадіях та надати всю потрібну медичну допомогу людям", - уточнив він.

Також Гончарук зазначив, що всю достовірну інформацію необхідно отримувати лише на офіційних джерелах. Це сайт Міністерства охорони здоров’я або інших представників оперативного штабу, Урядовий портал або офіційні ресурси Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус було підтверджено у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також у США, Франції та Канаді.

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Раніше повідомлялось, що в Україні розслідували три випадки з підозрою на враження коронавірусом: два з них не підтвердилися, а третій вивчають епідеміологи.