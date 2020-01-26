РНБО цілодобово моніторить ситуацію щодо коронавірусу

Оперативна група при РНБО України здійснює цілодобовий моніторинг та аналіз ситуації щодо розповсюдження нового коронавірусу

Про це інформує офіційний сайт РНБО України.

“З 20 січня ц.р. при Апараті РНБО України створено оперативну групу з питань моніторингу та аналізу ситуації стосовно розповсюдження нового коронавірусу (2019-n-CoV)”, - сказано в повідомленні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що ситуація з поширенням нового коронавірусу перебуває на постійному контролі, апарат РНБО України володіє всією необхідною інформацією щодо цього питання. За його словами, моніторинг розповсюдження нового коронавірусу здійснюється стосовно країн Азії (насамперед КНР), Європи, США, та країн СНД, з якими Україна має спільний кордон.

У цілодобовому режимі аналізуються і вивчаються заходи, яких вживають органи влади іноземних держав для запобігання подальшому поширенню вірусу, і статистика випадків пневмонії, спричиненої новим коронавірусом.

Українські органи влади реалізують планові заходи, щоб не допустити поширення коронавірусу.

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Так, Міністерством охорони здоров'я України з 26 січня в аеропорту "Бориспіль" запроваджено температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені, їх обладнання укомплектовано інфрачервоними термометрами. Тварини, що ввозяться в Україну, проходять спеціальний огляд ветеринарних служб.

Центром громадського здоров'я МОЗ України опубліковано оновлені поради ВООЗ щодо міжнародних перевезень через спалах нового коронавірусу у перекладі українською.

У цілому, станом на 26 січня проблемних ситуацій, пов'язаних з поширенням коронавірусу в Україні, не виявлено, ситуація повністю контролюється, загальнодержавні інфекційні профільні медичні заклади в разі потреби готові надати відповідну допомогу громадянам.