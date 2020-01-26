В Україні не зареєстрували жодного випадку коронавірусу - МОЗ

На сьогодні в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

Про це під час брифінгу у неділю поінформував заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я із закладами охорони здоров'я готове і налаштоване в разі появи такого вірусу досить рано його виявити і надати всю необхідну медичну допомогу", - сказав Ляшко.

Він додав, що сто п'ятдесят осіб, які прибули в Україну з Китаю, пройшли термометрію.

"Сьогодні прилетіли до України прямим рейсом з Китаю 150 осіб, всім їм була проведена термометрія інфрачервоним термометром. Жодної людини з підвищеною температурою не виявлено. Всі допущені і пройшли прикордонний контроль", - сказав він.

За його словами, паралельно з цим прикордонники, які перевіряють документи, запитують людей про симптоми хвороби, і у разі їх наявності викликають медичну службу.

Ляшко зазначив, що 25 січня МОЗ оновила рекомендації щодо скринінгу пасажирів, які прилітають з Китаю.

"Скринінг запроваджений саме на прямих рейсах, які летять з Китаю... Якщо ж хтось буде летіти з Китаю в Україну через Мюнхен або Стамбул, температурний скринінг йому буде проведено або в Стамбулі, або в Мюнхені. У разі якщо буде визнана необхідність тотального скринінгу всім, то це Всесвітня організація охорони здоров'я приймає рішення про заборону взагалі відвідування Китаю і заборону авіасполучення. Як нам відомо, 23 січня комітет ВООЗ, який мав би ухвалити таке рішення, його не ухвалив і продовжує вважати ситуацію в Китаї надзвичайною, але не глобальною", - сказав він.

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Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус було підтверджено у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також у США, Франції та Канаді.

Раніше повідомлялось, що в Україні розслідували три випадки з підозрою на враження коронавірусом: два з них не підтвердилися, а третій вивчають епідеміологи.