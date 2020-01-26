Скалецька доповіла Зеленському про ситуацію з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський заслухав керівництво Міністерства охорони здоров’я щодо ситуації з коронавірусом, що розповсюджується з Китаю, та заходів, яких МОЗ вживає у зв’язку з цим.

Про це повідомляє сайт глави держави.

"Міністр Зоряна Скалецька повідомила, що наразі в Україні не зафіксовано зараження цим вірусом. Виявлені випадки, про які повідомляли ЗМІ, були звичайним грипом", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра охорони здоров’я, постійно працює оперативний штаб з узгодження необхідних медичних та міжвідомчих дій.

МОЗ підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, та лабораторій. «Є готовність в лабораторіях і по тест-системах для виявлення підозрілих випадків ... Взаємодія з міжнародними організаціями, які моніторять на глобальному, міждержавному рівні, щоденна», – наголосила Скалецька.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що налагоджена постійна оперативна комунікація з прикордонною службою, зокрема в аеропортах, підготовлено інструкцію, як реагувати й перевіряти пасажирів.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала запровадити температурний скринінг пасажирів після прибуття літаків і в разі виявлення осіб із симптомами недуги – перевіряти їх на віруси.

Через наявність у хвороби інкубаційного періоду проведена робота із сімейними лікарями – для моніторингу та вчасного реагування.

Ляшко також запевнив, що в Україні готові лікувати вірус, якщо його буде виявлено. «Ті технології, які допомогли вилікувати людей в Китаї, застосовуються і в Україні. Наші інфекціоністи знають про них і готові ними скористатися. За допомогою таких же технологій вони лікують грипоподібні захворювання», – зазначив заступник міністра охорони здоров’я.

Президент наголосив на необхідності покращити інформування громадян та сформувати чіткі рекомендації. «Треба посилити комунікацію. Люди її не бачать. У новинах нам повідомляють лише статистику – де й скільки випадків. Але не кажуть, що нам потрібно робити. Необхідно сформувати рекомендації, ...що необхідно робити людям навіть у разі буденного сезонного захворювання на ГРВІ», – підкреслив глава держави.

Скалецька зі свого боку додала, що "цей вірус вивчають фахівці ВООЗ. Тому ...можуть бути нові рекомендації з лікування, виявлення тощо. Ми тримаємо руку на пульсі – інформуємо лікарів. Погоджуюся, що громадян також треба більше інформувати».

Президент запропонував укомплектувати в аеропорту «Бориспіль» медичний штаб або тимчасову службу.

Представники МОЗ додали, що нині розглядається також можливість створення спеціальної лабораторії для оперативного виявлення вірусів.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Вірус вже був підтверджений у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Сінгапурі, Малайзії, Непалі, Росії, Франції та Австралії.

Кількість загиблих від нового коронавірусу в Китаї зросла до 56 осіб, кількість інфікованих збільшилася до 1 975 випадків.

Фото: пресслужба глави держави