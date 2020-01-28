Створили онлайн-мапу поширення коронавірусу у світі
Інформація оновлюється регулярно.
Як зазначається, інформація про випадки зараження коронавірусом збирається на основі даних Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), а також американського, китайського і європейського центрів з контролю і профілактики захворювань.
За останніми даними, кількість жертв від нового коронавірусу сягнула 107 осіб, видужали - 63 людини.
Зазначається, що зареєстровано 4474 випадки захворювання на новий коронавірус. Хоча агентство Сіньхуа писало раніше про 4515 випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу (2019-nCoV).
Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.
Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі, Німеччині.
В Україні станом на 27 січня не було виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.
Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.
Фото: АА