Створили онлайн-мапу поширення коронавірусу у світі

Дослідницький центр системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса (CSSE) в США створив онлайн-мапу поширення китайського коронавірусу 2019 nCoV у світі.

Інформація оновлюється регулярно.

Як зазначається, інформація про випадки зараження коронавірусом збирається на основі даних Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), а також американського, китайського і європейського центрів з контролю і профілактики захворювань.

За останніми даними, кількість жертв від нового коронавірусу сягнула 107 осіб, видужали - 63 людини.

Зазначається, що зареєстровано 4474 випадки захворювання на новий коронавірус. Хоча агентство Сіньхуа писало раніше про 4515 випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу (2019-nCoV).

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі, Німеччині.

В Україні станом на 27 січня не було виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Фото: АА