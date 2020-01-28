У Японії вперше зафіксували коронавірус у людини, яка не відвідувала Китай

У Японії вперше виявили інфіковану новим коронавірусом людину, котра не відвідувала Китай.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Японії Кацунобу Като, повідомляє Kyodo News.

Загалом кількість пацієнтів у Японії, які заразилися цим вірусом, сягнула шести.

“Шостий пацієнт — 60-річний чоловік на заході Японії — раніше не відвідував Ухань, але є водієм автобуса, який протягом дев'яти днів перевозив екскурсійні групи туристів з центрального китайського міста (Ухань — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

У п'ятьох інших інфікованих вірус діагностували після відвідин Китаю.

Як зазначає агентство, уряд Японії планує відправити у вівторок вночі чартерний літак для евакуації близько 200 своїх громадян з Уханя.

Літак також доставить маски та захисні костюми до Уханя.

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Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

У Китаї пневмонією, викликаною коронавірусом 2019-nCoV, заразилися вже понад 4500 осіб, 106 з них померли.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі.

В Україні станом на 27 січня не було виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.

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Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Фото: Kyodo News