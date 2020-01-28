У китайських селах будують стіни та пункти пропуску, щоб захиститися від коронавірусу
Про це повідомляє Sky News з посиланням на місцевих жителів.
"Наше село збудувало стіну, щоб зупинити сторонніх людей, які приїжджають до села - зменшити кількість людей, які потрапляють у населений пункт", - розповів журналістам телеканалу через спеціальну прогалину у стіні місцевий житель одного із сіл.
Як зазначається, подібні бар’єри, збудовані при в’їздах у шість сіл провінції Хебей, імітують справжні КПП.
Біля деяких сіл розміщені таблички з надписом: "Стороннім людям вхід заборонений".
В іншому селі місцеві жителі збудували на КПП щось на зразок сторожового будинку.
"Це через епідемію. Я не знаю, як довго це триватиме", - розповів селянин. За його словами, у населеному пункті, звідки він родом, не отримували вказівки від уряду КНР, як діяти у такій ситуації, тому довелося самим шукати вихід із ситуації.
Як повідомляв Укрінформ, у Китаї пневмонією, викликаною коронавірусом 2019-nCoV, захворіли вже понад 4500 осіб, 106 з них померли.
Фото: news.sky.com