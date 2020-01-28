У Китаї відклали початок нового навчального семестру через коронавірус

Міністерство освіти Китаю офіційно перенесло на невизначений термін початок нового періоду навчання для навчальних закладів на території країни через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Xinhuanet

«У міністерстві освіти Китаю анонсували, що весняний навчальний семестр для шкіл буде відкладений у зв’язку із новим коронавірусом. У міністерстві не вказали точних дат початку нового семестру для коледжів та університетів, але наголосили, що відповідні рішення залежатимуть від ситуації на місцях», - йдеться в повідомленні.

При цьому, студенти, які залишили навчальні заклади на період канікул, не повинні повертатися аж до оголошення про відновлення занять.

Повідомляється також, що терміни відновлення занять в китайських середніх і початкових школах, а також дитячих садах повинні бути визначені місцевими органами освіти.

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Як повідомлялося, станом на 28 січня зараження коронавірусом 2019 nCoV в Китаї виявлено більш ніж у 4000 людей, а кількість померлих перевищила 100 осіб. Пекін обмежив транспортне сполучення з кількома містами, фактично помістивши під карантин понад 56 мільйонів осіб у 18 містах провінції Хубей.

Фото: АА