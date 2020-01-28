У Китаї відклали початок нового навчального семестру через коронавірус
Про це повідомляє Xinhuanet
«У міністерстві освіти Китаю анонсували, що весняний навчальний семестр для шкіл буде відкладений у зв’язку із новим коронавірусом. У міністерстві не вказали точних дат початку нового семестру для коледжів та університетів, але наголосили, що відповідні рішення залежатимуть від ситуації на місцях», - йдеться в повідомленні.
При цьому, студенти, які залишили навчальні заклади на період канікул, не повинні повертатися аж до оголошення про відновлення занять.
Повідомляється також, що терміни відновлення занять в китайських середніх і початкових школах, а також дитячих садах повинні бути визначені місцевими органами освіти.
Як повідомлялося, станом на 28 січня зараження коронавірусом 2019 nCoV в Китаї виявлено більш ніж у 4000 людей, а кількість померлих перевищила 100 осіб. Пекін обмежив транспортне сполучення з кількома містами, фактично помістивши під карантин понад 56 мільйонів осіб у 18 містах провінції Хубей.
Фото: АА