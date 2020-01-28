Гонконг зупиняє транспортне сполучення з материковим Китаєм у спробах стримати поширення коронавірусу.

Про це заявила голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам, оприлюднивши стратегію стримування, яка включає навіть повне закриття міста, повідомляє South China Morning Post.

“Кількість авіарейсів з та на материковий Китай зменшиться вдвічі, автобусні перевезення через кордон також скоротяться...”, - йдеться у публікації.

Як зазначається, Пекін погодився на пропозиції Гонконгу щодо обмеження трафіку та майже повного закриття межі між Гонконгом та материковою частиною КНР.

У неділю, 26 січня, Лам заборонила всім жителям провінції Хубей, де знаходиться епіцентр коронавірусу, в'їжджати до Гонконгу до подальшого повідомлення.

Також уряд Гонконгу рекомендував державним службовцям не виходити на роботу після свят через спалах нового виду пневмонії.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

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У Китаї на пневмонію, викликану коронавірусом 2019-nCoV, захворіли вже понад 4500 осіб, 106 з них померли.

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Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі.

Фото: Nora Tam