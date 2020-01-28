Китайський коронавірус: майже 4500 інфікованих, понад 60 вже одужали

Наразі у світі офіційно зареєстровано 4474 випадки інфікування новим коронавірусом людини.

Про це розповів в.о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я" МОЗ Ігор Кузін на пресконференції у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Офіційно, станом на ранок сьогоднішнього дня, було у світі офіційно зареєстровано 4474 випадки інфікування новим коронавірусом людини. Також 107 випадків смертельних, які були пов’язані з інфікуванням новим коронавірусом людини. 63 особи вже виписано з лікарень, і за ними вже припинено медичне спостереження", - розповів Кузін.

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Він зауважив, що МОЗ отримує офіційні цифри статистики щодо коронавірусу двічі на добу.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Німеччині, Австралії, Камбоджі.

В Україні станом на 27 січня не було виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Фото: АА