Лікарі розповіли про стан пацієнта, який хворим приїхав в Україну з Китаю

Стан пацієнта, який прибув із Китаю з ознаками ГРВІ, задовільний, спостерігається незначний риніт.

Про це повідомили у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні та Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України, інформує пресслужба Львівської облдержадміністрації.

"Проведений експрес-аналіз на грип - результат негативний. Спостерігається незначний риніт. Здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів. Всі повторні контрольні аналізи відправлені до ЦГЗ МОЗ України та лабораторного центру", - йдеться у повідомленні.

Напередодні 19-річний хлопець повернувся з Китаю з кашлем і нежитю. Симптоми недуги він відчув кілька днів тому, ще в Китаї. З Шанхая студент прилетів до Варшави літаком, а з Польщі до Львова їхав автобусом. Вже вдома батьки викликали йому "швидку допомогу". Зараз хлопець у спеціальному боксі-ізоляторі.

За словами лікарів, у Китаї хлопець перебував за 800 км від міста, де зафіксовано коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

Станом на кінець понеділка, 27 січня, у Китаї були підтверджені 4515 випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу. На даний момент від цієї хвороби померли 106 осіб.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Німеччині, Австралії, Камбоджі.

Читайте також: Посольство радить українцям виїхати з Китаю через коронавірус

В Україні станом на 27 січня не було виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.