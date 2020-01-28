В Україні жоден із чотирьох випадків "коронавірусу" не підтвердився — МОЗ

Центр громадського здоров’я МОЗ отримав лише 4 повідомлення про підозру на коронавірус, які потребували додаткової перевірки. Жоден випадок не підтвердився.

Про це на брифінгу сказав т.в.о голови ЦГЗ Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Центр громадського здоров’я отримує інформацію протягом однієї години з моменту підозри на рівні регіонів або санітарно-карантинних відділів. Станом на сьогодні ми отримали лише 4 повідомлення, у яких лікарі-епідеміологи мали якусь додаткову інформацію, яка потребувала додаткової перевірки, - історії подорожі або інші частини епідеміологічного анамнезу. Усі чотири випадки були протестовані на можливі віруси респіраторної групи і в них було підтверджено грип А або В”, - сказав Кузін.

Також експерти відзначили, що коронавірус є нестійким у зовнішньому середовищі, і побоювання щодо передачі вірусу через поштові пересилання чи фрукти не мають обгрунтування.

“Якщо він буде перебувати в комфортних умовах, він не буде живий понад 2-3 днів максимум, будь-яке пересилання товарів або виробів відбувається довше. За рекомендаціями ВООЗ не переривається будь-яке товарне сполучення з Китаєм”, - сказав Кузін.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

За останніми даними, у Китаї були підтверджені понад 4500 випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу. На даний момент від цієї хвороби померли понад 100 осіб.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Німеччині, Австралії, Камбоджі.

В Україні станом на 27 січня не було виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.