В Україні жоден із чотирьох випадків "коронавірусу" не підтвердився — МОЗ
Про це на брифінгу сказав т.в.о голови ЦГЗ Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Центр громадського здоров’я отримує інформацію протягом однієї години з моменту підозри на рівні регіонів або санітарно-карантинних відділів. Станом на сьогодні ми отримали лише 4 повідомлення, у яких лікарі-епідеміологи мали якусь додаткову інформацію, яка потребувала додаткової перевірки, - історії подорожі або інші частини епідеміологічного анамнезу. Усі чотири випадки були протестовані на можливі віруси респіраторної групи і в них було підтверджено грип А або В”, - сказав Кузін.
Також експерти відзначили, що коронавірус є нестійким у зовнішньому середовищі, і побоювання щодо передачі вірусу через поштові пересилання чи фрукти не мають обгрунтування.
“Якщо він буде перебувати в комфортних умовах, він не буде живий понад 2-3 днів максимум, будь-яке пересилання товарів або виробів відбувається довше. За рекомендаціями ВООЗ не переривається будь-яке товарне сполучення з Китаєм”, - сказав Кузін.
Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.
За останніми даними, у Китаї були підтверджені понад 4500 випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу. На даний момент від цієї хвороби померли понад 100 осіб.
Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Німеччині, Австралії, Камбоджі.
В Україні станом на 27 січня не було виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.
Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.