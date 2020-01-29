МАУ планує вивезти із Китаю двома чартерами близько 450 туристів

Українська авіакомпанія "МАУ" у зв'язку з поширенням коронавірусу в Китаї планує вивезти 450 туристів двома чартерними рейсами з Саньї (острів Хайнань) та призупинити польоти до 24 лютого.

Про це пресслужба МАУ повідомила у коментарі Укрінформу.

"У контексті епідемії коронавірусу в Китаї найближчі чартерні рейси Київ-Санья-Київ авіакомпанії МАУ будуть виконуватися виключно на вивезення пасажирів. Авіаперевізник забезпечить перевезення близько 450 пасажирів в рамках чартерної програми", - зазначили у пресслужбі.

Також додали, що рейси з Саньї відбудуться за стандартним розкладом - 31 січня і 4 лютого.

Крім того, у МАУ зауважують, що узгодили з туроператором "Компас-Україна" припинення рейсів за цим напрямком попередньо до 24.02.2020 і до остаточної нормалізації ситуації.

Як повідомлялося, український туроператор Join UP! призупиняє програму турів до Китаю через коронавірус, а також повертає своїх туристів з острова Хайнань з 3 лютого до 28 березня.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом 2019-nCoV в Китаї сягнула 5974 осіб, 132 з них померли.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Німеччині, Австралії, Камбоджі, Канаді та ОАЕ.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.