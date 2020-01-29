Випадків коронавірусу 2019-nCoV вже понад шість тисяч — МОЗ

Станом на 29 січня у світі зареєстровано 6 057 випадків захворювання на новий коронавірус.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 15 країнах світу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Центр громадського здоров'я МОЗ отримав лише 4 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, які після перевірки не підтвердилися. Наразі, за повідомленням МОЗ, до кінця тижня в Україну доставлять набори для виявлення та кількісного визначення РНК нового коронавірусу.

Також в Україні до прийому пацієнтів з пневмонією, яку може викликати новий коронавірус, підготовано 750 відділень інтенсивної терапії