Вакцину від коронавірусу можуть розробити за три місяці

Вакцину від коронавірусу можуть розробити за три місяці

Укрінформ
Китайські вчені можуть розробити вакцину від нового коронавірусу щонайменше за три місяці.

Про це заявив китайський епідеміолог Лі Ланцзюань агентству Xinhua.

“Випробування вакцини проти нового коронавірусу (2019-nCoV) займуть щонайменше три місяці”, - йдеться у повідомленні.

За словами китайського епідеміолога, вченим також вдалося з’ясувати, для яких штамів вірусу можна розробити вакцину. "Нам вдалося виділити п'ять штамів вірусу, два з них підходять для створення вакцини”, - заявив Лі Ланцзюань.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7783 випадки зараження. Захворювання зафіксовано у 17 країнах.

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Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

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