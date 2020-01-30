В Україні немає жодного випадку коронавірусу - МОЗ

В Україні жодного випадку нової коронавірусної інфекції не було зареєстровано.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України в Facebook.

"Станом на ранок 30 січня 2020 року, у світі зареєстровано 7783 підтверджених лабораторно випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, у тому числі 170 смертельних випадків. Окрім Китаю зафіксовано випадки захворювання у 17 країнах світу. В Україні жодного випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 30 січня генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я повторно скликає Комітет з надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я для перегляду оцінки ризику поширення нової коронавірусної інфекції та надання рекомендацій для реагування. Відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил комітет може рекомендувати країнам закрити авіасполучення з Китаєм.

Раніше ВООЗ не пропонував обмежувати міжнародне сполучення з країнами, де фіксуватися випадки.

Також, як повідомляє МОЗ, сьогодні відбудеться чергове засідання оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом.

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Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

Крім Китаю, захворювання зафіксовано в 17 країнах.

Станом на 30 січня померли вже 170 осіб, підтверджені 7 783 випадки зараження.