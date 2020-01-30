Чи захистить маска від коронавірусу: МОЗ дає поради українцям

Маски не дають стовідсоткового захисту від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, тому використовувати їх слід разом з іншими засобами захисту.

Відповідні поради Центр громадського здоров'я МОЗ оприлюднив у Facebook.

"Передача нового коронавірусу між людьми відбувається лише повітряно-краплинним шляхом, маска не дає абсолютного захисту, тому використовувати її слід із іншими засобами захисту, щоб не створювати помилкового відчуття безпеки", - повідомляють в ЦГЗ.

Водночас у разі використання маски як індивідуального захисту медики радять звертати увагу на те, що вона повинна покривати ніс і рот; повинна щільно прилягати, без відступів по краях; замінювати маску слід щойно вона стала вологою; не чіпати центральну частину маски руками; не використовувати маску повторно.

"Людям з будь-якими респіраторними симптомами необхідно носити маску, щоб не поширювати інфекцію", - наголосили в ЦГЗ.

Здоровим людям потрібно уникати великих скупчень, особливо у закритих приміщеннях. Усім медичним працівникам необхідно носити звичайну маску під час роботи із пацієнтами з підозрою, і використовувати респіратор рівня N95 і вище під час проведення маніпуляцій, таких як бронхоскопія тощо, зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7783 випадки зараження. Захворювання зафіксовано у 17 країнах.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Для уникнення зараження коронавірусом громадянам рекомендується: уникати контактів з тваринами; не їсти сире або погано оброблене м'ясо; уникати контактів з людьми, у яких є ознаки захворювання; регулярно та ретельно мити руки.