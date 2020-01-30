В Україні запустять "гарячу" лінію для консультацій щодо коронавірусу

В Україні протестували телефонну "гарячу" лінію щодо ситуації з поширенням коронавірусу 2019-nCoV, яку планують невдовзі запустити для фахівців лікувальної мережі, а в подальшому розширити її використання й для всіх громадян.

Про це поінформував виконувач обов'язків генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін 30 січня під час пресбрифінгу на тему "Ситуація з поширенням вірусу 2019-nCoV у світі та рекомендації для населення Україні", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні було протестовано урядову гарячу телефонну лінію. І найближчим часом ми зможемо запустити таку гарячу лінію для проведення консультацій - вона працюватиме на національному рівні, перш за все, для фахівців лікувальної мережі, а також для лікарів-епідеміологів для того, щоб ми могли повноцінно координувати всі необхідні заходи і надавати консультативно-методичну допомогу фахівцям регіонального рівня. У подальшому планується їх розширення й для громадян країни для того, щоб вони могли звернутися й отримати загальну інформацію про перебіг цього захворювання, а також відповіді на рекомендації щодо його профілактики”, - зазначив Кузін.

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Водночас він наголосив, що наразі немає необхідності ізольовувати пасажирів літаків, які 30 січня прибути з Китаю до України.

"Згідно з офіційними рекомендаціями, які ми використовуємо, карантин або ізоляція не призводять до підвищення виявлення як нових випадків, так і до стримування. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, розрізняють два можливих типи контакту - високого та низького ступеню ризику. Перебування в Китаї і переліт навіть із хворим віднесені до низького ступеню ризику. Тому стосовно цих пасажирів немає доказової бази, що карантин буде ефективним методом стримування або попередження не розповсюдження такого коронавірусу на рівень держави", - пояснив Кузін.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7783 випадки зараження. Захворювання зафіксовано у 17 країнах.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.