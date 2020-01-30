До Борисполя прибув літак з евакуйованими з Китаю українцями

В аеропорту "Бориспіль" приземлився літак компанії МАУ, який евакуював українців з китайського острова Хайнань.

Про це повідомляє hromadske.

З популярного у туристів міста Санья додому повернули 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки через розповсюдження коронавірусу у Китаї, хоча люди ходять у масках та викупили більшість товарів з аптек та магазинів.

Після прибуття до Борисполя у всіх пасажирів літака виміряли температуру, однак інших перевірок не проводили. Видання передає, що туристи, з якими вдалося поговорити, залишились задоволеними поїздкою та не бачили приводів для паніки. Деяких здивувало, що після повернення в них лише виміряли температуру, а лікар, який це робив, навіть не був у масці, хоча очікували "людину в скафандрі".

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7 783 випадки зараження. Захворювання зафіксовано у 17 країнах.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.