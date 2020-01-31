Уражених коронавірусом у світі вже майже 10 тисяч

Кількість хворих на коронавірус у всьому світі сягнула 9820 осіб.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, зафіксовано 9820 підтверджених випадків появи нового коронавірусу в усьому світі, з них 9692 — на території Китаю.

Кількість загиблих у Китаї залишається такою ж — 213. Переважна більшість із них — 204 жертви — були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.

Захворювання поширилося на 22 країни світу.

У п’ятницю влада Пекіна оприлюднила заяву, в якій іноземних відвідувачів та туристів міста попереджають про спалах коронавірусу, закликаючи їх вжити профілактичних заходів та співпрацювати з китайським урядом.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти в Китай через стрімке поширення коронавірусу.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.