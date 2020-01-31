Коронавірус: з наступного тижня запрацює “гаряча лінія” для громадян

Гаряча лінія для консультативної допомоги лікарям уже розпочала роботу в Україні, днями запрацює гаряча лінія в форматі 0800 для консультацій громадян.

Про це на брифінгу стосовно ситуацій з протидії поширенню коронавірусу 2019-nCoV сказав в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Була налаштована перадресація з урядової гарячої лінії 15-45 на представників ЦГЗ. Поки що ми розраховуємо на те, що цей телефон, і ця система переадресації буде працювати для лікарів та лікарів-епідеміологів, і з сьогоднішнього дня лікарі можуть звертатися для отримання консультативної допомоги. Наступного тижня буде сформована пряма телефонна лінія 0800 для надання консультацій як для пацієнтів, так і для лікарів, для того, щоб можна було отримати консультацію з приводу нового коронавірусу”, - сказав Кузін.

Як уточнили в ЦГЗ , при зверненні на урядову гарячу лінію лікар має уточнити, що йому потрібна консультація фахівців ЦГЗ, і його автоматично буде переадресовано.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 р. реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

Кількість хворих на коронавірус у всьому світі сягнула 9820 осіб, померло — 213 осіб. Захворювання поширилося на 22 країни світу.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти в Китай через стрімке поширення коронавірусу.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.