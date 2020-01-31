Коронавірус: посольство повідомляє про 57 українців у провінції Хубей

У китайській провінції Хубей, звідки поширився новий коронавірус 2019-nCoV, станом на 31 січня перебувають 57 громадян України.

Про це повідомляє Посольство України в Китайській Народній Республіці та в Монголії.

"Станом на 31 січня 2020 р. кількість громадян України, які перебувають у провінції Хубей, з якими посольство встановило контакт, - 57 (53 особи перебувають у м. Ухань, 1 особа - у м. Сян'ян, 1 особа - у міському повіті Чжунсян м. Цзінмень, 1 особа - у м. Ічан, 1 особа - у м. Сяогань)", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначили у дипустанові, кількість громадян України, які тимчасово перебувають на території консульського округу Посольства України в КНР та звернулися до консульського відділу із заявою про прийняття на тимчасовий консульський облік, станом на 31 січня 2020 року – 93 особи.

Зазначається також, що Посольство України в КНР здійснює постійний моніторинг ситуації та підтримує контакти з українськими громадянами, які перебувають у провінції Ухань, за допомогою стільникового зв’язку та соцмереж. Громадяни України отримують необхідну допомогу від компетентних урядових установ та організацій КНР. Перебоїв з продуктами та предметами першої необхідності в карантинній зоні немає. Діє цілодобова гаряча лінія посольства: +86-137-0123-0647, нагадали в дипустанові.

Повідомляється також, що інформація щодо епідеміологічної ситуації в КНР та рекомендації для громадян України у зв’язку зі спалахом коронавірусу 2019-nCoV розміщуються на офіційному вебсайті Посольства України в КНР та Міністерства закордонних справ України. Крім того, посольство поширює інформацію за допомогою соціальних мереж, зокрема китайської соцмережі WeChat.

"У разі прийняття урядом України рішення про евакуацію громадян України з провінції Хубей Посольство України в КНР надасть сприяння у забезпеченні координації дій відповідних компетентних органів України та КНР, які відповідають за проведення евакуаційних заходів", - запевнили у дипустанові.

Там також наголосили, що станом на 30 січня, згідно з інформацією Національної комісії охорони здоров’я КНР, серед інфікованих новим штамом коронавірусу 2019-nCoV на території Китаю громадян України немає.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

За останніми даними, зафіксовано 9820 підтверджених випадків появи нового коронавірусу в усьому світі, з них 9692 - на території Китаю.

Кількість загиблих у Китаї - 213 осіб, переважна більшість із них (204 жертви) були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.

Захворювання поширилося на 22 країни світу.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Фото: AA