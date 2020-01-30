ВООЗ оголосила спалах коронавірусу міжнародною надзвичайною ситуацією

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах нового коронавірусу надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння.

Відповідну заяву ВООЗ зробила після повторного засідання Комітету з надзвичайних ситуацій у Женеві, повідомляє CNN.

"Минулого тижня організація заявляла, що через вірус поки що не можна оголошувати надзвичайну ситуацію", - зазначається в повідомленні.

Втім, "зважаючи на численні дані про зростальну кількість зараження від людини до людини у ряді випадків за межами Китаю, керівництво ВООЗ скликало засідання Комітету через потенціал набагато більшого спалаху".

ВООЗ вважає введення надзвичайної ситуації "екстраординарною подією", яка становить "ризик для здоров'я людей в інших державах через міжнародне поширення хвороби". Крім того, у ВООЗ підкреслили, що це "потребує скоординованої міжнародної реакції".

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Нагадаємо: всесвітня організація охорони здоров'я вже запроваджувала надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я через поширення вірусів Еболи, Зіки та H1N1 у міжнародних масштабах.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб. Захворювання зафіксовано у 17 країнах.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.