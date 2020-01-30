Коронавірус: у США - перший випадок зараження людини, яка не була у Китаї

У США повідомили про перший випадок поширення коронавірусу на території країни від людини, яка повернулася з Китаю.

Про це повідомляє AP з посиланням на Службу охорони здоров'я США.

"Представники служби охорони здоров’я 30 січня повідомили про перший випадок поширення нового вірусу з Китаю від людини до людини всередині США", - йдеться у повідомленні.

Новий хворий - чоловік з Чикаго одружений на жінці, яка захворіла на вірус після повернення з подорожі до міста Ухань, епіцентру спалаху вірусу. Новий випадок - шостий зафіксований у США. Інші п’ятеро заражених були туристами, які захворіли після повернення з Китаю. Остання заражена людина не була у Китаї на відміну від інших.

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Заражена жінка повернулася з Китаю 13 січня, минулого тижня потрапила до лікарні, у неї діагностували вірусну пневмонію. Жінка та її чоловік, подружжя 60-ти років, наразі перебувають у лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

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Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб. Захворювання зафіксовано у 17 країнах.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.