Поширення коронавірусу від людини до людини зафіксували у чотирьох країнах

Передача нового коронавірусу від людини до людини наразі зафіксована у 3 країнах, окрім Китаю.

Про це у Twitter повідомив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус.

"ВООЗ тісно співпрацює з усіма країнами, щоб контролювати спалах коронавірусу. Передача вірусу від людини до людини зафіксована щонайменше у трьох країнах крім Китаю: Японії, В'єтнамі та Німеччині, співпраця та обмін інформацією на дуже високому рівні", - написав голова ВООЗ.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

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Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7 783 випадки зараження. Захворювання зафіксовано у 17 країнах.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.

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