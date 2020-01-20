Директори шкіл самі вирішуватимуть, чи приймати невакцинованих дітей - Новосад

Допуск до школи дітей, які не пройшли вакцинації, буде особистою відповідальністю керівника навчального закладу.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила міністр освіти та науки Ганна Новосад.

"За кожну конкретну школу відповідає директор. Тому очевидно, якщо буде ухвалено якесь рішення із цього приводу, то це буде відповідальність керівника навчального закладу - прийняти в школу дитину або запропонувати якусь іншу форму навчання, враховуючи наявну довідку", - сказала Новосад.

Новосад також зазначила, що Міносвіти звернулося до МОЗ із проханням внести зміни до довідки 086, яка є обов'язковою для зарахування учня до навчального закладу, щоб зазначати там статус про наявність чи відсутність щеплення.

Крім того, за словами Новосад, відомство підготувало лист у регіони з пропозиціями до голів обласних державних рад посилити нагляд за тим, щоб діти були вакциновані.