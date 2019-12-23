Підвищення імунізації: Скалецька розповіла про плани МОЗ на 2020 рік

У наступному році МОЗ планує покращити механізми холодового ланцюга в закладах первинної меддопомоги задля збереження вакцин, опрацювати зміни до законодавства щодо розширення переліку вакцин, запровадити відділення імунопрофілактики у регіональних центрах громадського здоров’я.

Про це на круглому столі, присвяченому питанням імунопрофілактики, який відбувся в Укрінформі, сказала міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.

“У 2020 році ми налаштовані на врегулювання питання покращення механізмів холодового ланцюга в закладах первинної медичної допомоги. Це там, де проводиться найбільша кількість щеплень. На сьогодні маємо заклади, в яких холодильники були закуплені ще в 70-х роках. Одне з поставлених завдань — переглянути табелі оснащення і зробити максимальний аудит для місцевої влади для з’ясування ситуації, де є потреба у забезпеченні і покращенні ситуації з холодовим ланцюгом”, - сказала Скалецька.

За її словами, МОЗ планує запропонувати Національній службі здоров'я (НСЗУ) однією з умов контрактування закладів “первинки” зробити обов'язкову наявність обладнання, що дозволяє зберігати вакцини. Окрім цього, міністр наголосила на відповідальності місцевих органів влади за матеріальне забезпечення закладів охорони здоров'я. “Центральна влада і НСЗУ оплачують послуги, а утримання закладів — це відповідальність місцевої влади”, - сказала Скалецька.

Вона поінформувала, що до кінця 2019 року в кожній області створять регіональні центри громадського здоров'я, де будуть відділення імунопрофілактики. “Фахівці, які працюватимуть у цих відділеннях, будуть займатися плануванням, моніторингом, відслідковувати стан охоплення”, - додала Скалецька.

Вона зазначила, що є проблема в отриманні медичної статистики, зокрема, інформації про динаміку проведення щеплень, а це ускладнює прийняття рішень.“Сподіваюся, що введення електронних комунікацій дасть можливість швидше реагувати”, - сказала Скалецька.

Окрім цього, за її словами, МОЗ хоче розширити перелік вакцин, закуплених за державний кошт. “Ми проводимо економічні розрахунки для обґрунтування внесення змін до законодавства з метою розширення доступу населення до вакцин за державний кошт”, - уточнила Скалецька.

Вона зазначила, що започаткування у 2018 році трирічного планування закупівлі вакцин дає можливість закуповувати їх за зниженими цінами, а це дозволяє розширити перелік вакцин, які українці зможуть отримувати за державний кошт.

Також Скалецька повідомила, що в Україну може повернутися глобальний альянс з вакцин і імунізації GAVI, в такому випадку ми зможемо розраховувати на технічну підтримку модернізації обладнання зі збереження вакцин.

У найближчих планах МОЗ — розроблення та реалізація плану з викорінення кору та краснухи на території України, підтримка інформаційних кампаній щодо щеплення, особливо в регіонах, продовження практики тренінгів для лікарів, які, зокрема, організовує UNISEF.

Вона нагадала, що один із пріоритетів уряду — охоплення вакцинацією 95% населення країни. Також МОЗ переглянув перелік протипоказань до щеплень, що мало спростити роботу фахівців на місцях.