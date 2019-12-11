Трохи більш ніж половина: на Закарпатті - найнижчий рівень щеплення у країні

Закарпатська область наразі має низький рівень щеплення населення. Якщо в середньому по країні щеплені 68% громадян, то на Закарпатті ця цифра становить 53,5%.

Про це на пресконференції заявила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Відсоток виконання річного обсягу профілактичних щеплень серед населення Закарпатської області виконано в цілому по регіону на 53,5%. Ця цифра на порядок нижча від загальноукраїнської — по регіонах країни щеплені за планом вакцинації 68% громадян,” - наголосила вона.

Найгірша ситуація із щепленням на Закарпатті у Хустському, Перечинському та Великоберезнянському районах області.

Як згодом повідомили в пресслужбі Закарпатської ОДА, це ж питання, а саме — активізація вакцинації та ревакцинації розглядали сьогодні на нараді з керівниками лікувально-профілактичних закладів області.

За словами першого заступника голови ОДА Олексія Гетманенка, в області слід розібратися, що зроблено у кожному районі для того, аби закарпатці вчасно отримували всі належні щеплення, “оскільки у цьому питанні наш край відстає від інших регіонів країни, не кажучи вже про європейські держави”.

Гетманенко попросив колег з районів, у яких справи йдуть краще, ділитися досвідом з іншими. Він висловив переконання, що при належній організації роботи з людьми, на весну наступного року Закарпаття зможе вийти на рівень 70% вакцинованих мешканців краю.