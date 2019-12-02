В Україні створили “банк” сироватки проти дифтерії

МОЗ у листопаді отримало 250 флаконів протидифтерійної сироватки як гуманітарну допомогу.

Таким чином, в Україні створено централізований запас цієї сироватки.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Станом на 29 листопада створено централізований запас сироватки. Це дозволить оперативно надавати необхідну кількість доз для лікування у разі необхідності. Додатково сироватку буде розподілено та доставлено у регіони вже найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з отриманих у листопаді 250 флаконів протидифтерійного анатоксину 150 надані ПРООН, решта - Посольством Індії в Україні.

У регіонах також залишається запас сироватки, що був отриманий в якості гуманітарної допомоги у серпні 2019 року від ВООЗ.

У МОЗ наголосили, що дифтерійний антитоксин використовується виключно для лікування дифтерії. Кількість доз та необхідність введення визначається лікарем.

Наразі в Україні є понад 5 млн доз вакцини від дифтерії, які розподілені по всіх областях. Протягом грудня регіони додатково отримають 75 тис. доз вакцини для профілактики дифтерії та правця адсорбованої (АДП), яка вже доставлена в Україну.

Безоплатне щеплення можна зробити, звернувшись до педіатра, терапевта чи сімейного лікаря, з яким укладена декларація.

Станом на кінець листопада 2019 р. в Україні було встановлено 23 діагнози "дифтерія".