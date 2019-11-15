Сироватки від дифтерії в Україні достатньо — Скалецька

В Україні вистачає протидифтерійної сироватки, але в деяких регіонах її використовують без необхідності.

Про це під час години запитань до уряду в парламенті сказала міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні сироватки проти дифтерії в Україну було поставлено 200 (флаконів — ред.) і розвезено по всій Україні по всіх регіонах по 8 ампул. Але це не є вакцинація, це той препарат, який вводиться лише в підтверджених випадках, коли діагностично лабораторно доведено, що ми маємо справу з дифтерією. Насправді, ми маємо ще 100 поставлених флаконів, і 150 домовлено, що будуть поставлені. Цього достатньо, оскільки підтверджених фактів (дифтерії — ред.) ми маємо лише два десятки. Минулого року для непідтверджених випадків використали 140 (флаконів сироватки — ред), а насправді підтверджених випадків було в межах 10. Цього року та сама історія. Їх не потрібно, як вакцин тисячі, їх потрібно насправді невелика кількість", - сказала Скалецька.

Вона наголосила, що в деяких регіонах використовують сироватку у випадках, коли вона насправді не потрібна, і таким чином використали свій запас. Водночас, за словами Скалецької МОЗ координує перерозподіл сироваток між регіонами у випадку необхідності.

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Також Скалецька заявила, що закуплених вакцин вистачає для вакцинації дітей згідно з Національним календарем щеплень. Зараз ведеться робота щодо наступних поставок вакцин. За її словами, рівень вакцинації дітей, у порівнянні з минулим роком, підвищився. Це, вважає Скалецька, свідчить про розуміння ситуації лікарями і батьками.

"За останній місяць ми маємо хороше зростання завдяки роботі з регіонами, департаментами охорони здоров'я, облдержадміністрацій, лікарями, свідомою медичною спільнотою. На сьогодні ми маємо в 1,5 раза збільшення рівня вакцинації у порівнянні з минулим роком, тим самим періодом, покриття вакцинацією дітей до 1-1,5 року", - сказала Скалецька.

Як повідомляв Укрінформ, через ризик поширення дифтерії Центр громадського здоров'я та Міністерство охорони здоров'я вживають заходів екстреного реагування на випадки захворювання.

У 2019 році було отримано 31 повідомлення про підозру на дифтерію, у 21 випадку діагноз був підтверджений: два випадки були зареєстровані на початку року в Луганській області, 15 випадків в жовтні в Ужгороді Закарпатської області серед студентів-іноземців, 3 випадки - в Києві.

Окрім того, було підтверджено один випадок у Харківській області, а напередодні, 5 листопада, на Харківщині госпіталізували ще одну людину з підозрою на дифтерію.