Уряд виділить 700 мільйонів на погашення боргів медикам

Кабінет міністрів виділить 700 мільйонів гривень для покриття заборгованості із зарплат медичним працівникам у регіонах.

Про це під час години запитань до уряду в парламенті сказала міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні на засіданні уряду буде проголосовано виділення додаткових 700 млн грн на дофінансування медичної субвенції на регіони для покриття заборгованості... прошу також всіх депутатів-мажоритарників працювати з місцевою владою, аби вона дофінансовувала те, що повинна як власник закладу охорони здоров'я в регіонах”, - сказала Скалецька.

Вона наголосила, що проблема заборгованості із зарплат медичним працівникам виникає щороку, цього року уряд, окрім 700 млн грн, ще віднайде 300 млн грн на дофінансування різних потреб, які виникають у регіонах.

Скалецька заявила, що проблема заборгованості перед медиками цього року вирішиться остаточно, оскільки з 1 квітня 2020 року вторинна ланка медичної допомоги вступає в реформу, зарплата медиків залежатиме не від субвенції, а від управлінських якостей керівників медзакладів.