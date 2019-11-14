Спалах дифтерії в Ужгороді: усіх студентів виписали з лікарні

В Ужгороді з Закарпатської обласної інфекційної лікарні виписали останніх двох студентів, які потрапили на лікування з діагнозом "дифтерія".

Про це повідомляє у Facebook прессекретар управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА Олена Суханова.

"Двоє останніх студентів, що хворіли на дифтерію, вже виписані з обласної інфекційної лікарні. Загалом в медичному закладі пройшли лікування 15 пацієнтів. Нині всі вони здорові, кожному двічі зроблені контрольні посіви. Результати аналізу показали відсутність збудника дифтерії", - йдеться у повідомленні.

За її словами, жодного нового випадку цієї хвороби в області не зафіксовано.

З моменту виявлення першого хворого на дифтерію на Закарпатті щепилося 63 тис. 233 особи (з них 15 тис. 646 - діти та 4 тис. 175 - студенти.)

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Загалом по Україні, за оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, станом на 13 листопада 2019 р. встановлено 23 клінічних діагнози “дифтерія”.

За період 2010-2018 років було зареєстровано 56 хворих на дифтерію. Летальних випадків зареєстровано не було.