ПЦУ закликає українців робити щеплення

Православна церква України закликала своїх вірян вакцинуватися проти інфекційних хвороб.

Про це йдеться на сторінці Православної церкви України у Facebook.

"На сучасному рівні розвитку медицини є дієвий спосіб захиститися від інфекцій – це вакцинація. Тож не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів, які досліджували небезпечні для здоров’я людини мікроорганізми та створили вакцини, які забезпечують імунітет проти цих збудників. Щеплення населення допомагає сформувати колективний імунітет, уникаючи масових смертей, як це було у давні часи. Понад двісті років наукових досліджень дозволяють нам зараз уберегтися від кору, правця, дифтерії, гепатитів та інших страшних хвороб", - зазначається у зверненні.

В ПЦУ нагадали, що вакцинуватися треба сертифікованими вакцинами, і кожен пацієнт має право перевірити термін придатності та якість препарату перед щепленням.

Також у ПЦУ зазначили, що безпека і здоров’я суспільства значною мірою залежать від тих рішень, які приймає кожен особисто: "Вакцинуючись, ми турбуємося не лише про себе, але й про своїх рідних та близьких... Просімо ж у Господа заступництва від тяжких хвороб, проте пам’ятаймо, що відповідальність за уникнення епідемій лежить і на кожному з нас".