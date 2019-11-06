Щеплення від дифтерії треба робити вже зараз, через місяць може бути пізно — експерт

Україна опинилася на порозі можливої епідемії дифтерії, тож робити щеплення від цієї хвороби варто вже зараз, оскільки через місяць може бути пізно.

Таку думку у своїй колонці на сайті "Новое время" висловила народний депутат від партії "Голос", колишній заступник міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина.

"Сьогодні вперше в Україні достатньо вакцин в усіх регіонах від усіх хвороб із Календаря щеплень. І вакцинуватися можна абсолютно безоплатно... Про те, що восени буде спалах дифтерії українців попереджали ще влітку... 18 випадків дифтерії за тиждень - це вам не іграшки. Епідемія може не початися, але шансів, що вона станеться, дуже багато. Тому ремені безпеки краще пристебнути. Бо невакциновані майже 40% дітей і 50% дорослих. Вакцинуватися треба вже, щоб через місяць не стало пізно. І винні будуть лише ті, хто самі свідомо відмовилися від щеплення і відмовилися щепити власних дітей", - зазначила вона.

Стефанишина наголосила, що вакцинація - це насамперед питання національної безпеки, яке в Україні підриває Російська Федерація на всіх фронтах, і Президенту Володимиру Зеленському було би доречно невідкладно скликати засідання Ради нацбезпеки і оборони з цього питання.

Депутат нагадала, що дорослим, щоб зробити щеплення, необхідно записатися до сімейного лікаря, отримати в нього направлення на щеплення та безоплатно вакцинуватися.

За словами Стефанишиної, кілька років тому в МОЗ виявили, що показники охоплення щепленнями в Україні були чи не найгірші за всю історію держави. "При рекомендованому рівні щеплень населення 95% - від дифтерії, кашлюку та правця було вакциновано 21% дітей до року! Це не просто критично низький показник - це катастрофічно погана статистика. Серед дорослих, традиційно, ситуація ще гірша. Та й чи розповідав тоді хтось українцям, що дорослим теж треба ревакцинуватися? З кором ситуація була не набагато краща - було вакциновано лише 45% дітей. Які наслідки це має, ми з вами бачимо вже. Спалах почався одразу - наступного ж року. Відтоді - з літа 2017 року - на кір перехворіло 115 тисяч українців. Від ускладнень померла 41 людина, з яких 24 дитини", - додала вона.

За словами колишньої чиновниці, підняти рівень вакцинації стало одним із ключових завдань МОЗ. "Спецоперації в регіонах з додаткової вакцинації, стовідсоткове забезпечення вакцинами, постійні інформаційні кампанії. Результат - за три роки рівень охоплення щепленнями від кору дітей віком до 1 року виріс утричі. Сьогодні маємо 91%. Кількість захворювань на кір значно скоротилася. Рівень охоплення щепленнями від дифтерії теж зріс майже втричі. З 21% в 2016 році маємо сьогодні 60% вакцинованих дітей до року. Але цього мало! І після страшного спалаху кору може прийти ще страшніша епідемія дифтерії. Чому страшніша? Тому що смертність від цієї інфекції набагато вища: ускладнення в 50 випадках із 1000 призводять до смерті", - повідомила Стефанишина.

Вона також зауважила, що 93% повідомлень про вакцинацію публікували кремлівські "тролі".

"У лютому цього року було опубліковане дослідження низки американських учених на чолі з Дейвідом Бронятовскі. Вони проаналізували майже 2 мільйони повідомлень з 2014 по 2017 роки у соцмережі Twitter під хештегом #VaccinateUS. Цей хештег вигадали маніпулятори, щоб зводити лобами прихильників і противників вакцинації. 93% твітів під цим хештегом були опубліковані несправжніми, фейковими акаунтами. Але найцікавіше, що всі вони вели свій слід до російського так званого Агентства інтернет-досліджень. Це саме та скандально відома "фабрика тролів" з Ольгино. Ті самі російські тролі, які організовували кампанію проти України в 2014 році. Ті самі тролі, які розпалювали ворожнечу і втручалися у вибори у США 2016 року", - зазначила Стефанишина.

За її словами, "тролі" транслювали фейки і активно поширювали повідомлення з "маразматичними меседжами": "Обов'язкова вакцинація порушує свободу релігії, гарантовану конституцією", "А ви знаєте, що існує таємна урядова база даних про дітей, які зазнали шкоди від щеплень?".

Водночас у самій Росії, нагадала депутат, майже 80% населення вважає, що робити щеплення дітям - це важливо. Водночас 85% повністю згодні з тим, що щеплення цілком сумісні з їхніми релігійними поглядами, а охоплення щепленнями від кору, паротиту та краснухи в Росії - перевищує 97%.

Крім того, вона нагадала, що в Україні ситуація з відмовою від щеплень загострювалася ще й через перебої з постачанням вакцин до запровадження закупівель через міжнародні організації. Пізніше почалася кампанія проти вакцин індійських виробників. "Примітивні вкиди промивали мізки населенню, що один із найпотужніших світових виробників вакцин, мовляв, - типова Індія зі стереотипним уявленням про антисанітарію. У цього індійського виробника вакцини купують 170 країн світу. І претензій немає ні в кого. Для України їх закуповує міжнародний фонд ЮНІСЕФ, репутацію якого під сумнів не ставлять у жодній країні світу", - наголосила Стефанишина.

Як повідомляв Укрінформ, через ризик поширення дифтерії Центр громадського здоров'я та Міністерство охорони здоров'я вживають заходів екстреного реагування на випадки захворювання.

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У 2019 році було отримано 31 повідомлення про підозру на дифтерію, у 21 випадку діагноз був підтверджений: два випадки були зареєстровані на початку року в Луганській області, 15 випадків в жовтні в Ужгороді Закарпатської області серед студентів-іноземців, 3 випадки - в Києві.

Окрім того, було підтверджено один випадок у Харківській області, а напередодні, 5 листопада, на Харківщині госпіталізували ще одну людину з підозрою на дифтерію.