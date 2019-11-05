На Харківщині госпіталізували другу пацієнтку з підозрою на дифтерію

У Харківській області госпіталізували ще одну людину з підозрою на дифтерію.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступник директора департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Наталія Куфтеріна.

«Перший випадок зафіксовано наприкінці жовтня – до інфекційної лікарні госпіталізували мешканку Харкова. А 4 листопада госпіталізували мешканку Вовчанська. Лабораторно діагноз ще не підтверджено, але клінічні прояви, зокрема, сірий наліт на мигдалинах, вказують саме на дифтерію», - розповіла Куфтеріна.

Жінки отримують необхідне лікування. Стан першої пацієнтки, яка захворіла нетоксичною формою, від самого початку був задовільним. Другій пацієнтці після початку терапії стало краще, на сьогодні її стан стабільний, зазначила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА.

За даними Куфтеріної, в Харківській області в наявності є лише 15 доз анатоксину, який необхідно вводити при тяжких формах захворювання.

Поповнення цього запасу в регіоні чекають протягом місяця чи двох.

А от вакцини проти дифтерії на Харківщині вистачить до кінця року – і для дітей, і для дорослих. Тож Куфтеріна закликає населення робити безкоштовні щеплення. Для цього необхідно звернутися до лікаря, з яким укладено декларацію.

Зазначимо, що до випадків цієї осені дифтерію в регіоні не реєстрували протягом останніх семи років.

Обидві захворілі жінки не мали щеплень у дорослому віці, зазначила Куфтеріна.