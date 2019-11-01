На Харківщині підтвердили випадок дифтерії

У Харківській області бактеріологічне дослідження підтвердило наявність нетоксигенного штаму дифтерійної палички у хворої на ангіну.

Про це повідомляє 1 листопада Центр громадського здоров'я.

"Сьогодні о 14:30 з Харківської області надійшло екстрене повідомлення про бактеріологічне виділення нетоксигенного штаму дифтерійної палички у хворої на ангіну. Пацієнтка знаходиться в стаціонарі та отримує лікування антибіотиками. Сироватка не вводилася у зв'язку з виділенням мікроорганізму, який не продукує токсин", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, епідеміологи обласного Центру здійснюють заходи за місцем проживання та роботи пацієнтки. Всього обстежено 27 осіб.

У ЦГЗ також нагадали, що станом на 1 жовтня 2019 року в Україні щеплено 59,5% дітей віком до одного року та 52,3% дорослих від кількості, що передбачена плановою вакцинацією. Загалом за вказаний період щеплено лише 200 тисяч дітей віком до року та 1,5 млн дорослих.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, зараз в Україні у наявності є 6 млн 800 доз вакцини від дифтерії для усіх вікових категорій. Також в наявності є 189 флаконів протидифтерійної сироватки; протягом листопада в Україну буде доставлено ще 150 флаконів сироватки. Також 100 флаконів сироватки надасть як гуманітарну допомогу посольство Індії в Україні.

Станом на 1 листопада в Україні зареєстровано 21 випадок захворювання на дифтерію.