Україна має майже 200 флаконів сироватки проти дифтерії, на черзі ще 250

Через ризик поширення дифтерії ЦГЗ та МОЗ вживають заходів екстреного реагування на випадки захворювання.

Про це на брифінгу розповів директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Основа проблема збільшення кількості випадків пов'язана з недостатнім охопленням вакцинацією. З 2010 по 2015 рік рівень вакцинації дітей не перевищував 70%, а в 2014-15 він складав 26 та 21%. Серед дорослих ревакцинація до 2017 року не проводилася. Ми фактично розпочали ревакцинацію дорослих з 2017 року . На жаль, у цьому зв'язку загроза поширення дифтерії є можливою”, - сказав Курпіта.

За його словами, зараз в Україні діє мережа лабораторних центрів, в складі яких працюють епідеміологи. В разі виявлення випадків дифтерії епідеміологи на місці здійснюють огляд хворого, і визначають коло контактних осіб. Для контактних осіб забезпечується огляд, бактеріологічне обстеження і антибіотикопрофілактика. Особам, у яких немає вакцинації, проводиться екстрена вакцинація”, - сказав Курпіта.

Він уточнив, що в 2019 році було отримано 31 повідомленні про підозру на дифтерію, у 21 випадку діагноз був підтверджений: два випадки були зареєстровані на початку року в Луганській області, 15 випадків в жовтні в Ужгороді Закарпатської області серед студентів-іноземців, 3 випадки — в Києві.

В 16 випадках з 21 був виявлений збудник, тобто діагноз підтверджений лабораторно, в одному випадку збудник виділяв токсин. Ще 6 збудників, за словами Курпіти, мають ген, який потенційно може виділяти токсин.

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Також він повідомив, що на даний момент в Україні в наявності є 189 флаконів сироватки, протягом листопада ПРООН в Україні, яка здійснює закупівлі ліків, доправить ще 150 флаконів сироватки.

Також, як гуманітарну допомогу, 100 флаконів сироватки надасть посольство Індії.

Сироватка використовується для лікування дифтерії, містить антитіла, які нейтралізують токсин, що виділяється збудником хвороби, пригнічує дифтерійний токсин в крові.

Вакцинація проти дифтерії формує тривалий імунітет до хвороби. У випадку захворювання вакцинована людина має набагато легший перебіг хвороби, ніж у тих хто не був щеплений.