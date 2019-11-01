Щеплення проти дифтерії: Скалецька назвала області, які “пасуть задніх”

В Закарпатській, Івано-Франківській та Харківській областях щеплено від дифтерії менш як 50% немовлят.

Про це на брифінгу щодо ситуації з дифтерією повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

“На сьогодні вакциновані діти до року лише 59%, доросле населення — 52%, в старших дітей ситуація краща - 60-70%. Найнижче охоплення — менш як 50% немовлят — це Закарпатська, Івано-Франківська та Харківська області. І власне з цими регіонами, де найнижче щеплення, ми працюємо найбільш інтенсивно. Всім регіонам роздано завдання визначити плани щодо інтенсифікації кампанії, роботи з закладами і лікарями для того, щоб цей показник покращився максимально в найближчий термін”, - сказала Скалецька.

За даними МОЗ, менш як 40% дорослих вакциновано у Закарпатській, Луганській, Харківській та Чернігівській областях.

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Найвищий показник в Україні — 80% вакцинованого дорослого населення, за словами Скалецької, в Запорізькій області.

Як повідомлялося, голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький напередодні заявив, що в Україні з початку року зафіксовано 21 випадок захворювання на дифтерію. Водночас за останні 8 років - з 2010 по 2018 рік - в Україні було зафіксовано 59 випадків захворювання на дифтерію.