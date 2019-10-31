В Ужгороді вже понад тиждень - жодного нового випадку дифтерії

За останні 8 днів в Ужгороді нових звернень щодо підозр на захворювання дифтерією не було. Щодня в Ужгороді щепляться близько 1, 5 жителів.

Про це повідомила Ужгородська міськрада на своїй сторінці у Facebook.

«За останні 8 днів в Ужгороді нових звернень щодо підозр на захворювання дифтерією не було. Це не свідчить, що спалах повністю локалізовано, але маємо надію (якщо брати до уваги інкубаційний період цієї хвороби до 10 днів), що ця тенденція збережеться й надалі», – зазначив начальник управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради Василь Решетар.

Він також сказав, що на ранок четверга, 31 жовтня, у місті вакциновано 10 596 осіб.

“Щодня вакцинуються близько 1,5 тисячі ужгородців, проведено щеплення у тому числі 1032 іноземним студентам, 318 учням, 393 вчителям, 698 медикам.

За словами Решетаря, вакцин вистачає, Ужгород сьогодні отримає додатково ще 10 тисяч доз. Також 5 сусідніх областей надали 12 доз протидифтерійної сироватки, які наразі є в обласній інфекційній лікарні. Щодня, у тому числі й у вихідні, працюють як пункти щеплення в усіх 8 сімейних амбулаторіях, так і 3 пункти щеплення у гуртожитках УжНУ. Коли керівники підприємств, організацій звертаються щодо організованої вакцинації працівників, медики виїздять проводити щеплення на місцях.

Як повідомляв Укрінформ, в Ужгороді стався спалах захворювання на дифтерію. Перший випадок зафіксований 19 жовтня у студента із Індії, потім захворіли ще 4 студенти. Також були госпіталізовані носії інфекції. В обласній інфекційній лікарні наразі перебувають 15 осіб, інфікованих дифтерією. Усі вони студенти іноземці Ужгородського національного університету.

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До цього випадку в Ужгороді дифтерію не фіксували протягом останніх 10 років.

За даними МОЗ, в Україні цього року було зафіксовано 10 випадків дифтерії, з них 8 - у жовтні. Зокрема, 5 хворих з діагнозом "дифтерія" зареєстровано у Закарпатській області, два випадки - у Києві та один випадок - у Тернопільській області. Ще 10 осіб в Закарпатській області є носіями інфекції.