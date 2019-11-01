Скалецька вважає запобігання епідемії дифтерії основним завданням МОЗ

Скалецька вважає запобігання епідемії дифтерії основним завданням МОЗ

Укрінформ
Діяльність міністерства та всіх медичних підрозділів має спрямовуватися на підвищення рівня вакцинації від дифтерії.
Про це на брифінгу стосовно вакцинації від дифтерії заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні в Україні зареєстрована 21 особа, яка має підтверджений діагноз “дифтерія”. Основним способом попередження захворювання є підвищення рівня вакцинації. Це означає, що вся діяльність міністерства, всіх регіональних структур, всіх лікарів і лікарень на сьогодні мають бути зосереджені на тому, щоб підняти цей рівень до того, який необхідний для контролювання ситуації з дифтерією”, - сказала Скалецька.

За даними МОЗ, наразі від дифтерії вакциновано лише 52% дорослих та 59% дітей віком від одного року від кількості, яка передбачена плановою вакцинацією. Загалом за 9 місяців цього року щеплено від дифтерії лише 200 тисяч дітей та 1,5 млн дорослих.

Зараз, за словами Скалецької, закуплено і розподілено в регіони достатню кількість вакцин від дифтерії. За її словами, у наявності 2 млн вакцин для дітей і близько 5 млн доз вакцини від дифтерії для дорослих.

Вакцини закуплені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та прекваліфіковані ВООЗ. Такі самі вакцини поставляються у понад 100 країн світу.

Скалецька наголосила, що для вакцинації необхідно звернутися до лікаря, з яким укладено декларацію.

“Громадяни України мають звертатися до свого сімейного лікаря для того, щоб вакцинувати дітей згідно з календарем щеплень, і дорослі мають кожні 10 років вакцинуватися. Головне - пам’ятати про те, що хвороба поширюється повітряно-крапельним шляхом і її легко підхопити. А це означає, що турбуватися про своє здоров'я треба завчасно. І вакцинація - той спосіб, який це забезпечує”, - наголосила Скалецька.

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Як повідомлялося, голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький напередодні заявив, що в Україні з початку року зафіксовано 21 випадок захворювання на дифтерію. Водночас за останні 8 років - з 2010 по 2018 рік - в Україні було зафіксовано 59 випадків захворювання на дифтерію.

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