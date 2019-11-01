Скалецька вважає запобігання епідемії дифтерії основним завданням МОЗ

"На сьогодні в Україні зареєстрована 21 особа, яка має підтверджений діагноз “дифтерія”. Основним способом попередження захворювання є підвищення рівня вакцинації. Це означає, що вся діяльність міністерства, всіх регіональних структур, всіх лікарів і лікарень на сьогодні мають бути зосереджені на тому, щоб підняти цей рівень до того, який необхідний для контролювання ситуації з дифтерією”, - сказала Скалецька.

За даними МОЗ, наразі від дифтерії вакциновано лише 52% дорослих та 59% дітей віком від одного року від кількості, яка передбачена плановою вакцинацією. Загалом за 9 місяців цього року щеплено від дифтерії лише 200 тисяч дітей та 1,5 млн дорослих.

Зараз, за словами Скалецької, закуплено і розподілено в регіони достатню кількість вакцин від дифтерії. За її словами, у наявності 2 млн вакцин для дітей і близько 5 млн доз вакцини від дифтерії для дорослих.

Вакцини закуплені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та прекваліфіковані ВООЗ. Такі самі вакцини поставляються у понад 100 країн світу.

Скалецька наголосила, що для вакцинації необхідно звернутися до лікаря, з яким укладено декларацію.

“Громадяни України мають звертатися до свого сімейного лікаря для того, щоб вакцинувати дітей згідно з календарем щеплень, і дорослі мають кожні 10 років вакцинуватися. Головне - пам’ятати про те, що хвороба поширюється повітряно-крапельним шляхом і її легко підхопити. А це означає, що турбуватися про своє здоров'я треба завчасно. І вакцинація - той спосіб, який це забезпечує”, - наголосила Скалецька.

Як повідомлялося, голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький напередодні заявив, що в Україні з початку року зафіксовано 21 випадок захворювання на дифтерію. Водночас за останні 8 років - з 2010 по 2018 рік - в Україні було зафіксовано 59 випадків захворювання на дифтерію.